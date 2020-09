Alle prese con l’eventuale cessione di Federico Chiesa, la Fiorentina aveva individuato in Barco una delle possibili soluzioni, ma c’è concorrenza

C’è aria di rinnovamento in casa Atlanta. La franchigia della MLS è pronta a perfezionare la cessione di ‘Pity’ Martinez all’Al-Nassr per 18 milioni di dollari, ma l’ex River Plate non è l’unico pezzo pregiato presente in rosa. Nei mesi scorsi, abbiamo verificato l’interesse della Fiorentina per Ezequiel Barco, svelato dallo stesso calciatore. Ai sondaggi esplorativi effettuati tramite alcuni intermediari non hanno tuttavia fatto seguito proposte ufficiali, ma la situazione potrebbe cambiare in caso di cessione di Federico Chiesa, tornato di moda in casa Juventus e Milan. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano, inoltre, anche un interessamento del Siviglia di Monchi.

Non si registrano ancora contatti diretti con il club andaluso, ma alcuni agenti spagnoli hanno chiesto informazioni sulle cifre di un’eventuale operazione. Complice il Covid, la squadra statunitense non esclude di rivedere al ribasso le proprie pretese, scendendo da 25 a 20-22 milioni di dollari (circa 17-19 milioni di euro).

