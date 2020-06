Nei giorni scorsi il fantasista argentino Barco ha svelato l’esistenza di contatti con la Fiorentina, che cerca rinforzi sulla trequarti

Tra i migliori prodotti del calcio argentino, Ezequiel Barco resta uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Ad alimentare le voci, però, questa volta ci ha pensato il diretto interessato che in una recente intervista ha svelato l’esistenza di contatti con la Fiorentina e con un club francese. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, la società toscana, insieme al Lione, ha effettivamente effettuato dei sondaggi concreti per il 21enne dell’Atlanta United, chiedendo informazioni su prezzo, ingaggio e disponibilità all’eventuale trasferimento in Italia. Un sondaggio avvenuto tuttavia tramite intermediari, come già successo in passato con Milan e Roma, da cui non è ancora nata una trattativa ufficiale con offerta scritta. Abile sia nel ruolo di trequartista centrale, sia in quello di esterno d’attacco, l’ex Independiente piace alla Viola, chiamata a prendere anche una decisione sul futuro di Chiesa, potenziale partente in presenza di offerte convincenti.

