I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sull’eventuale approdo in Italia di uno tra Vidal, Suarez, Kante e Bakayoko

La Serie A è tornata meta ambita per i grandi campioni. Tanti i calciatori provenienti dall’estero accostati in questi giorni alle big del massimo campionato italiano: da Vidal a Suarez passando per Kante. Tanta curiosità a tal proposito con i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it che si sono espressi proprio in merito alla questione designando col 49,4% delle preferenze il bomber del Barcellona al primo posto. Col 27,6 % i tifosi vorrebbero vedere in Serie A Kante, mentre chiudono il quadro Bakayoko e lo staccatissimo Vidal.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Si infiamma il #calciomercato: chi vorreste vedere in #SerieA❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 3, 2020

