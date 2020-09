Nuovi rumors su un possibile divorzio di Paratici con la Juventus. Secondo il giornalista Ilario Di Giovambattista, il CFO bianconero potrebbe approdare alla Roma

Fabio Paratici è stato confermato come CFO della Juventus dal presidente Agnelli nelle scorse settimane dopo l’esonero di Sarri e il conseguente arrivo in panchina di Andrea Pirlo. Il dirigente piacentino resta comunque sotto la lente d’ingrandimento della società e la finestra attuale del mercato potrebbe decidere in un verso o nell’altro il suo futuro.

Juventus, Paratici alla Roma: gli scenari

Non è infatti certa la permanenza di Paratici a Torino e i rumors su un suo possibile divorzio continuano a rincorrersi. Le offerte al Ds non mancano, accostato a più riprese al Manchester United e alla Roma negli ultimi tempi. Soprattutto i giallorossi guarderebbero con attenzione agli sviluppi su Paratici, sul quale si è soffermato Ilario Di Giovambattista: “La Roma finirà questo mercato, poi andrà su Paratici che non si trova più tanto bene alla Juventus“, le parole del giornalista a ‘Radio Radio’. In caso d’addio alla Juventus, il sodalizio campione d’Italia potrebbe ufficializzarne la separazione ad ottobre in occasione dell’Assemblea degli azionisti.

