C’è anche Luis Suarez nella lista della Juventus per il dopo Higuain in attacco. Il centravanti uruguaiano è in uscita dal Barcellona

Continua la caccia della Juventus per il nuovo centravanti da consegnare ad Andrea Pirlo per il dopo Higuain. Nella lista del CFO Paratici figura anche Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. L’uruguaiano è un esubero di lusso nella rosa di Koeman ed è in attesa di risolvere il contenzioso sulla buonuscita con il club blaugrana, dal quale di libererebbe a parametro zero.

La Juventus – riporta ‘Sky Sport’ – ha chiesto informazioni sull’attaccante e resta spettatrice interessata della situazione, pronta eventualmente ad affondare il colpo. Suarez, 33 anni, ha chiesto 25 milioni di buonuscita al Barça, con il quale è sotto contratto fino al giugno 2021. Il bomber della Celeste è alla ricerca di una grande squadra per la sua prossima avventura e starebbe valutando diverse possibilità, con la Juve che per l’ingaggio sfrutterebbe le agevolazioni fiscali del nuovo decreto crescita per i calciatori che arrivano dall’estero. Attualmente Suarez percepisce uno stipendio da circa 15 milioni di euro all’anno in Catalogna.

