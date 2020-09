Napoli, De Laurentiis: “Campionato falsato. UEFA da rifondare”

Dal ‘campionato falsato’ agli attacchi diretti alla UEFA. De Laurentiis scatenato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’

Mai banale e sempre pungente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in una lunga intervista concessa a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, dopo le parole raccolte dal nostro inviati, è tornato all’attacco: “E’ un campionato falsato perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione meditata. Una controffensiva reazionale, una controffensiva che risponde alla legalità e alla logica, oltre che alla salute. Si può fare questo campionato o non si può fare? Se io non posso stare a contatto con un tifoso, non posso neanche fare uno sport di contatto. Il tampone va fatto insieme al biglietto. Noi che siamo qui per fare le comparse? Siamo qui per spendere soldi in nome di un governo impreparato e incapace? Sia quello sportivo sia quello del Paese. tutti lanciano la pietra e nascondono la mano”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Poi De Laurentiis si è soffermato sulla UEFA: “La Uefa faccia il suo lavoro, loro dovrebbero essere un nostro segretariato, invece si comportano con la Fifa come se fossero Re e Regina. Loro dispongono, loro decidono, loro fanno partire le nazionali. Se uno partisse e tornasse positivo, le cause che partirebbero contro la Uefa sarebbero tante. Inutile stabilire il FPF da una parte e poi ignorare i diritti sacrosanti dei tifosi e delle società che li rappresentano dall’altra. Bisogna prendere atto e coscienza che loro sono inadeguati per stare all’Uefa, dovrebbero dare tutti le dimissioni. L’Uefa è completamente da rifondare, dovrebbe essere di tutti i club europei. Bisognerebbe cacciarli, Champions ed Europa League sono tutta roba vecchia, persino la musica lo è. Non è moderno: i bambini scappano, ne hanno le scatole piene. Loro non hanno la cultura del progresso, dei cambiamenti”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Napoli, De Laurentiis al veleno: “Campionato falsato”

Calciomercato Napoli, da Sokratis alle cessioni di Allan e Koulibaly: De Laurentiis scatenato