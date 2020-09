Napoli, il club risponde su Twitter a Maradona: il fuoriclasse argentino aveva festeggiato la Supercoppa del 1990 contro la Juventus

Il ciclo di Maradona al Napoli è stato lungo e felice. In sette anni, il fuoriclasse argentino ha contribuito a portare in azzurro due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana. Ognuno di questi trofei è ricordato con affetto dal ‘Pibe de Oro’, che ieri su Twitter ha celebrato il trentennale della Supercoppa, vinta nettamente nel 1990 contro la Juventus per 5-1. Maradona si era detto dispiaciuto che dai canali ufficiali del Napoli non fosse stata ricordata la ricorrenza. L’account del club azzurro, su Twitter, ha quindi replicato, dando ragione all’ex numero 10 e chiedendo scusa per la dimenticanza.

Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. @PinoPinobatman @OfficialCiro @sscnapoliES pic.twitter.com/SoTpozlmYZ — Diego Maradona (@diego86maradona) September 1, 2020

Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego. 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 2, 2020

