Juventus, Arthur si presenta: “Suarez un valore aggiunto”

La conferenza di presentazione di Arthur è l’occasione anche di parlare di Luis Suarez, obiettivo di mercato della Juventus

C’è spazio anche per la trattativa con Luis Suarez nella conferenza di presentazione di Arthur. Il neo acquisto della Juventus ha risposto così alla domanda sull’attaccante in uscita dal Barcellona: “Non ho parlato con lui quindi non conosco la sua situazione: i dirigenti possono rispondere meglio di me a questa domanda. Posso dire che è un grande giocatore e sarebbe un valore aggiunto per la squadra”.

Il brasiliano racconta la scelta di accettare la Juventus: “Sono molto entusiasta, sono arrivato in una grande squadra, dove giocherò con grandi calciatori, come Ronaldo: giocare in squadra con lui è un sogno che si realizza”.

Arthur continua: “Il progetto mi ha convinto, è ambizioso con la Champions come priorità. Venire qui può essere uno slancio per la mia carriera. Pirlo? Non ho ancora parlato con lui nel dettaglio del mio ruolo. In campo ha giocato come pochi, era unico. Sono privilegiato ad essere allenato da lui”.