La Serie A come la Premier League: sorteggio del calendario in digitale

La Serie A TIM 2020/21 ha vissuto oggi il suo primo atto con la presentazione del calendario, che per la prima volta è andata in scena in digitale

La Serie A 2020/21 ha preso forma questa mattina con la presentazione del suo calendario, uno degli eventi più attesi dell’estate dagli amanti del calcio. Il sorteggio di quest’anno ha presentato una grande novità: per la prima volta, infatti, si è svolto esclusivamente in modalità digital, come accaduto recentemente anche per la Premier League.

Niente cerimonia negli studi dei broadcaster, quindi, stata sostituita da una diretta social sui vari canali del campionato. La trasmissione mostrava, oltre alle varie giornate del torneo, le giocate più belle dell’ultima stagione, ed ha avuto un enorme successo di pubblico. Tra Facebook, Twitter e Youtube sono stati infatti circa 190.000 gli spettatori dell’evento, che è stato condiviso da tutti i seguitissimi profili dei club partecipanti alla Serie A. Appuntamento, quindi, al weekend del 19 settembre, con i match della prima giornata.

