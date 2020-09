La Juventus e l’Atalanta lavorano al trasferimento in nerazzurro di Cristian Romero, ex del Genoa: i dettagli dell’operazione

Si avvicina all’Atalanta Cristian Romero. Continua la trattativa tra il club bergamasco e la Juventus per il difensore argentino, ex Genoa. Il 22enne, 33 presenze lo scorso anno in rossoblù con una rete, non ha mai vestito la maglia bianconera: acquistato nel 2019, è stato lasciato a Genova ed ora potrebbe lasciare nuovamente Torino e trasferirsi a Bergamo.

Come riferisce ‘Sky’, le due società sono vicine all’accordo: si tratta di un prestito (da decidere se annuale o biennale) con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Atalanta e Juventus che lavorano per trovare la quadra giusta con i bergamaschi e Gasperini pronti a raccogliere un altro giovane da far esplodere.