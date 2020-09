La Serie A riparte il prossimo 19 settembre con il campionato 2020/21 sempre a porte chiuse. Uniche eccezioni le gare di Inter e Atalanta

Il campionato di Serie A riprenderà presto il proprio corso per la stagione 2020/21. C’è però chi come Atalanta e soprattutto Inter hanno concluso la vecchia annata per ultime rispetto a tutte le altre squadre del campionato italiano visti gli impegni europei tra Champions ed Europa League. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Per questa ragione saranno posticipate le sfide della prima giornata di Serie A delle due compagini nerazzurre. La decisione è stata presa dal Consiglio di Lega di A, in via del tutto eccezionale e all’unanimità per consentire ad Inter e Atalanta di avere più tempo per allenarsi nel modo corretto.

