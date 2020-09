Calciomercato Inter, Raiola incontra il Torino per Izzo | Le ultime

Raiola incontra il Torino per Izzo, le ultime sul difensore seguito dal calciomercato Inter

Armando Izzo vaglia le alternative al Torino per il prosieguo della sua carriera. Nonostante la difficile stagione appena conclusa con una salvezza sofferta, il difensore classe 1992 sembra pronto al definitivo salto di qualità. Come anticipato da Calciomercato.it, l’obiettivo di Raiola è quello di portarlo all’Inter, destinazione gradita anche dallo stesso giocatore, che potrebbe adattarsi bene ai dettami di Conte. Su di lui restano però vivi gli interessi di Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina tra le altre. Giungono dunque novità sulle prossime mosse del suo agente: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Torino, incontro con Raiola per Izzo

Tra mercoledì e giovedì, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe in programma un incontro a Milano tra Raiola e Vagnati. Il potente agente riferirà al Ds granata le proposte che ha in mano dopo alcuni incontri con diverse società avvenuti nei giorni scorsi. Insieme valuteranno quindi la migliore soluzione per il difensore campano.

