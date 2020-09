Ibra ha lasciato da pochi minuti Casa Milan. Pomeriggio in campo con i compagni per il primo allenamento della nuova stagione

Zlatan Ibrahimovic e il Milan insieme per un’altra stagione. Lo svedese, dopo aver lasciato Casa Milan pochi minuti fa, dove si era recato per ufficializzare il prolungamento di contratto sino al 2021 con un ingaggio di 7 milioni di euro, è atteso oggi pomeriggio per il primo allenamento della nuova stagione con il resto della squadra.

Ibra sarà dunque ancora al centro del progetto tecnico attuale dei rossoneri, per la felicità di tecnico e compagni di squadra, che in lui riconoscono il leader in campo indiscusso per la rincorsa alla Champions League, obiettivo obbligatorio per una società di questo blasone come già ricordato anche da Pioli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Europa League, i tre possibili avversari per il Milan

Calciomercato Milan, contratto e ingaggio: i dettagli del colpo Tonali