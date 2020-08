Calciomercato Lazio, nuovo compagno per Immobile | Affare in chiusura

La Lazio è ormai vicinissima al nuovo acquisto per l’attacco, che farà compagnia a Ciro Immobile: la trattativa è ormai agli sgoccioli

Ci siamo. Sta per concludersi l’ennesima trattativa lunga e complicata per la Lazio, condotta da Claudio Lotito e Igli Tare. In biancoceleste arriverà Vedat Muriqi: dopo un lungo tira e molla l’accordo con il Fenerbahce sembra ormai a un passo. In queste ore le parti si sono avvicinate sensibilmente, dopo rilanci e colpi di scena con clamorosi inserimenti (si era parlato della Roma e soprattutto della Fiorentina).

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per il bomber kosovaro classe ’94 la trattativa è ormai in chiusura, con cifre importanti spese dalla Lazio. L’intesa con il club turco è stata trovata, si parla di circa 20 milioni di euro, comprensivi di bonus. Un’altra notizia importante per i biancocelesti e Simone Inzaghi, dopo l’ufficialità della firma sul rinnovo fino al 2025 di Ciro Immobile. A questo punto Felipe Caicedo è sempre più lontano dalla Lazio.