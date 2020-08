Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, ha ufficializzato il rinnovo dell’attaccante

Immobile e la Lazio ancora insieme fino al 2025. Il club biancoceleste ha blindato il capocannoniere dell'ultima Serie A con un nuovo contratto. A darne l'annuncio ufficiale è Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione della Lazio, che è intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Channel': "Devo dare un aggiornamento importante in ottica di calciomercato, non c'è solo quello inerente ai nuovi acquisti, attività che la Società sta seguendo, ma riguarda anche trattative interne. La notizia di questa mattina è che Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e familiare. Vogliamo subito annunciarla perché è una notizia di solo qualche ora fa, è importante perché Immobile è attenzionato dalle squadre più importanti visto che è il detentore della Scarpa d'Oro".

“Con questo atto, la Lazio sottolinea la volontà di cementare quanto svolto nell’ultima stagione per poi migliorare ulteriormente la rosa, tema del quale daremo aggiornamenti nei prossimi giorni. Aspettavamo da tempo questa notizia. – conclude De Martino – Con questa scelta, Immobile ha optato per la Lazio a vita. È un professionista che vuole sempre migliorarsi e vorrà di certo alzare l’asticella in merito ai suoi obiettivi personali”.

