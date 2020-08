SONDAGGIO CM.IT – Inter o Milan, ecco la soluzione migliore per Tonali!

Sandro Tonali conteso tra Inter e Milan, ecco l’esito del sondaggio di Calciomercato.it: gli utenti votano la destinazione ideale

Milan che ha operato il sorpasso su Tonali, il centrocampista sembrava ormai dell’Inter ma tutto è tornato in discussione. Il futuro del giocatore attualmente ancora del Brescia si deciderà nei prossimi giorni, la redazione di Calciomercato.it intanto ha chiesto ai suoi utenti con un sondaggio su Twitter quale sarebbe la soluzione ideale per lui. L’ipotesi rossonera sarebbe effettivamente quella preferita, con il 65% che vota per un trasferimento alla corte di Pioli. Soltanto il 21,1% lo spinge verso l’Inter, ancora meno quelli che credono dovrebbe giocare in un altro club di Serie A (10,7%) o all’estero (3,2%).