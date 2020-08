Milan, Ibrahimovic in Italia: “Non sono qui per fare la mascotte”

Zlatan Ibrahimovic arriva in Italia dopo il rinnovo con il Milan: le parole dell’attaccante svedese allo sbarco in aeroporto

Ibra è tornato. Dopo il tira e molla con il rinnovo, Ibrahimovic è di nuovo un calciatore del Milan. Lo svedese è atterrato oggi in Italia e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del club rossonero: “Sono molto felice, è andato tutto a posto e sono potuto tornare dove mi sento a casa. Ora iniziamo a lavorare e a portare più risultati. Bisogna lavorare, poi l’ho detto sempre: non sono qui per essere una mascotte ma per fare risultati, portare il Milan dove deve essere. Gli ultimi sei mesi li abbiamo fatti alla grande ma non abbiamo vinto niente. Quest’anno ci sarò dall’inizio, bisogna lavorare duro, fare sacrifici per raggiungere i nostri obiettivi. Mi sento in forma”.

Ibrahimovic ha poi rivolto un messaggio ai tifosi: “A loro mando un grande saluto e spero di rivederli il prima possibile allo stadio perché la squadra ha bisogno di loro: facciamo saltare San Siro insieme”. L’attaccante si sottoporrà subito al tampone, mentre lunedì ci sarà la firma sul contratto.