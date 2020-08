Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: Onisa verso il prestito

Il Torino lavora anche sul mercato delle uscite: Mihael Onisa è vicino alla cessione in prestito alla Cavese, i dettagli

Non solo per quello in entrata, Torino al lavoro anche sul fronte uscite. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club granata è vicino alla cessione in prestito di uno dei suoi giocatori più promettenti: Mihael Onisa. Per il centrocampista rumeno classe 2000 c’è la fila, ma ad oggi è in netta pole la Cavese. Il club campano, militante nel girone C di Serie C, sta avendo la meglio su una concorrenza che comprende anche due club di B. L’operazione potrebbe andare in porto a breve.