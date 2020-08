Tentativo del Barcellona con Antoine Griezmann come pedina di scambio per arrivare a Joao Felix: la risposta dell’Atletico Madrid e la decisione di Koeman

Nel caos Barcellona provocato dalla decisione di Lionel Messi, spunta un retroscena precedente alla sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce ‘marca.com’, il presidente blaugrana Bartomeu avrebbe proposto all’Atletico Madrid lo scambio tra Antoine Griezmann e Joao Felix. Un’operazione soprattutto economica per i catalani che devono ridurre il monte ingaggi (il francese guadagna 21 milioni all’anno, il portoghese meno di 4). Immediata e negativa la risposta dei Colchoneros: Joao Felix è il futuro della squadra di Simeone. Il presidente Gil Martin però non avrebbe chiuso la porta al ritorno di Griezmann, proponendo altri due calciatori nello scambio: Lemar e Diego Costa, entrambi fuori dai piani tecnici di Simeone. Questa volta a dire no è stato il Barça.

Tentativo fallito quindi poi è avvenuto quello che tutti sappiamo: tonfo europeo, Koeman al posto di Setien e Messi che chiede di andare via. Una situazione che avrebbe cambiato anche il destino di Griemzann: il francese per il nuovo allenatore è un perno insostituibile su cui costruire il nuovo Barcellona.