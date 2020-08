Roma, UFFICIALE: Carles Perez positivo al Covid-19

L’attaccante della Roma Carles Perez è risultato positivo al Covid-19: è stato lo stesso calciatore a comunicarlo sui social

Un altro calciatore positivo al Covid-19. Tocca alla Roma questa volta fare i conti con il coronavirus: Carles Perez è risultato contagiato dopo il test fatto due giorni fa. A comunicarlo è stato lo stesso calciatore spagnolo tramite un messaggio Instagram in cui ha spiegato come sono andate le cose e quali sono attualmente le sue condizioni.

L’ex Barcellona ha raccontato: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il COVID19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo”.

Anche lui, come ad esempio Petagna e Mihajlovic, non accusa alcun tipo di sintomo: “Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico – ha spiegato -, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo.

Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai”. Per la Roma si tratta del secondo positivo, dopo Antonio Mirante.