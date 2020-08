Il Torino ha ufficializzato un nuovo acquisto per la squadra di Giampaolo: Mergim Vojvoda ha firmato il contratto con i granata

Nuovo acquisto per il Torino di Marco Giampaolo. Il club granata ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dallo Standard Liegi di Mergim Vojvoda, terzino kosovaro che ha firmato un contatto di quattro anni. Il difensore, classe 1995, arriva dopo aver vestito per tre anni la maglia del Royal Excel Mouscron e aver giocato l’ultima stagione con lo Standard Liegi. Per lui in carriera anche 22 presenze e un gol con la Nazionale del Kosovo. Il 25enne prenderà il posto di De Silvestri, svincolatosi e destinato a raggiungere Sinisa Mihajlovic al Bologna.

Per il Torino si tratta del terzo colpo dopo Linetty dalla Sampdoria e Rodriguez dal Milan, entrambi vecchie conoscenze di Giampaolo.