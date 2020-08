Calciomercato Torino, caccia al regista: spunta Biglia

Lucas Biglia, svincolato, potrebbe intavolare un discorso concreto sul trasferimento al Torino. Cairo punta anche un altro argentino per la regia

Il Torino 20/21 pian piano viene fuori. Si fa per dire, perché in realtà i granata ci stanno mettendo poco ad allestire la nuova rosa, come dimostrano gli arrivi di Linetty e Vojvoda alla corte del nuovo tecnico Giampaolo.

Ora tocca puntellare la regia però, che in corsa vede due nomi di nazionalità argentina: Vera e Biglia. ll primo, classe 2000, potrebbe essere in uscita dall’Argentinos Jrs., stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, che difatti ha ufficializzato praticamente un suo doppione, Mater. Vera avrebbe dato anche il suo ok al trasferimento in Italia, destinazione che apprezza.

In alternativa, ma magari sarebbe il caso di dire in affiancamento, ci sarebbe anche Lucas Biglia per i granata, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Milan. Il centrocampista, che ha 14 anni in più di Vera, potrebbe essere l’apripista proprio del talento più giovane in virtù della sua esperienza. A meno che il Torino alla fine non decida di accontentarsi di uno solo fra i due.

