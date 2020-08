Calciomercato, Icardi-Roma: per i bookmaker si può!

Mauro Icardi, centravanti di proprietà del PSG, potrebbe tornare in Serie A secondo i bookmaker: le ultime sul calciomercato della Roma di Paulo Fonseca

Negli ultimi giorni, i media esteri hanno parlato di un possibile addio di Mauro Icardi al PSG, club che ha riscattato il suo cartellino dall’Inter di Suning. Il bomber argentino, finalista di Champions League in questa stagione, potrebbe addirittura ritornare in Serie A, ma fra le candidate non ci sarebbe soltanto la Juventus.

Secondo infatti quanto riportato da ‘Agipronews’, i bookmaker avrebbero inserito una quota anche per l’approdo di Maurito Icardi alla Roma di Paulo Fonseca. In caso di vittoria, si andrebbe ad ottenere 20 volte la posta giocata, sinonimo di una possibilità non proprio concreta, ma sicuramente presente.

