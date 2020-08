La Uefa ha annunciato la parziale riapertura al pubblico: il test per la finale della Supercoppa europea tra Siviglia e Bayern Monaco, i dettagli

La Uefa ha deciso: la Supercoppa tra Siviglia e Bayern Monaco si giocherà con una parte di pubblico. Il comunicato è arrivato quest’oggi dopo la scelta del Comitato esecutivo. La gara, in programma a Budapest il 24 settembre, potrà vedere fino al 30% di tifosi sugli spalti. Sarà una prova per valutare l’impatto che gli spettatori hanno sul protocollo sanitario, mentre tutte le altre partite saranno disputate a porte chiuse, fino a nuova comunicazione.

La decisione è stata spiegata dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin: “Anche se è stato importante dimostrare che il calcio è andato avanti anche in tempi difficili, senza tifosi, il gioco ha perso qualcosa. Speriamo di utilizzare la Supercoppa di Budapest come test per il ritorno dei tifosi. Stiamo lavorando a stretto contatto con la Federazione ungherese e il suo governo per attuare misure che garantiscano la salute di tutti. Non correremo rischi con la sicurezza delle persone”.