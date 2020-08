Calciomercato Parma, il Ds Carli annuncia il nuovo allenatore

Esonerato D’Aversa due giorni fa, il direttore sportivo Carli in conferenza stampa ha annunciato l’arrivo di Liverani

E’ un Parma tutto nuovo quello che si appresta ad affrontare la stagione 2020-21. Nonostante i buoni risultati degli ultimi anni si è deciso di cambiare: dapprima se ne è andato (al Genoa) il direttore sportivo Faggiano. Poi è stato esonerato il tecnico D’Aversa. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo Ds degli emiliani Marcello Carli ha annunciato il prossimo allenatore dei ducali: “La scelta è caduta su Liverani, è un ragazzo giovane con entusiasmo e voglia. Non ho dubbi che sia un buon allenatore ed era il migliore sul mercato: l’uomo giusto per noi. L’ho scelto io, la proprietà non c’entra. Penso che possa fare bene e spero che resti a lungo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Parma, sfida al Genoa per un gioiello dell’Atalanta