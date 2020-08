Calciomercato Parma, UFFICIALE l’esonero di D’Aversa

Il Parma ha sollevato dall’incarico Roberto D’Aversa. Al suo posto arriverà Liverani

Adesso è ufficiale, Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Parma. Il tecnico, protagonista di grandi stagion alla guida del club emiliano, è stato esonerato.

“Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – recita la nota della società ducale – Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni. Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera”.

Come anticipato da Calciomercato.it, D’Aversa (in corsa ora per la panchina del Genoa) verrà rimpiazzato da Fabio Liverani.

