Higuain può lasciare la Juventus. L’attaccante, vicino alla risoluzione del contratto, potrebbe valutare addirittura la MLS o smettere

Non sarà facile, ma Higuain e la Juventus potrebbero essere molto vicini a dirsi addio. E’ quello che si sta decidendo in queste ore alla Continassa, perché quello che stanno vivendo i bianconeri è un periodo di profondo cambiamento, Pirlo allenatore docet.

Ecco perché proprio il Pipita sarebbe in cima alla lista dei giocatori partenti, al di fuori del nuovo progetto tecnico. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Higuain potrebbe lasciare a un anno dalla conclusione naturale del suo contratto con la Juventus. Restano però da comprendere tempi e modi. Per i primi, quel che è certo è trovare in ogni caso un sostituto all’altezza. I nomi più caldi restano quelli di Dzeko e Milik. Ma occhio anche a Morata.

E poi i modi. Perché Higuain costringerebbe la Juventus a mettere a bilancio 18 milioni di svalutazione del cartellino e parte dei 7,5 milioni di euro percepiti dall’argentino. Difficile che la società di Agnelli riesca ad accontentare oltre Higuain, che quindi sarebbe libero di valutare il trasferimento in MLS o addirittura smettere di giocare nonostante 33 anni da compiere a dicembre.

