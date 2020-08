È iniziato il vertice fondamentale in casa Inter tra la dirigenza e Antonio Conte, fondamentale per il futuro del tecnico

Per l’Inter sono ore a dir poco importanti. Antonio Conte e il presidente Steven Zhang hanno iniziato il summit, che sarà molto probabilmente decisivo per il futuro dell’allenatore salentino sulla panchina nerazzurra. L’incontro tra l’ex ct della Nazionale e i vertici dirigenziali dell’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – è iniziato poco prima delle 15, ma non nella sede del club. Il vertice sta andando in scena in una villa privata fuori dal capoluogo lombardo: si tratta nello specifico Villa Bellini, a Somma Lombardo in provincia di Varese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte out | Da Eriksen a Emre Can: l’Inter di Allegri

Nella villa alla periferia di Milano ci sono Zhang, Ausilio e anche Marotta. Nei giorni scorsi l’ad aveva provato a gettare acqua sul fuoco, nelle prossime ore si scoprirà se le parti ricuciranno il rapporto o si andrà al divorzio. Allegri resta in attesa.