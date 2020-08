Calciomercato, doppio colpo: Cavani e Suarez | Aiuto dal Milan

I due bomber uruguaiani insieme anche nel club. Cavani si è già svincolato dal Psg, Suarez è fuori dal progetto Barcellona

E’ l’estate degli attaccanti sul calciomercato. Soprattutto di quelli più esperti, che vanno a caccia dell’ultima grande avventura della loro carriera. In attesa di capire se Ibrahimovic troverà l’accordo per restare al Milan, a tenere banco è soprattutto il futuro dei due centravanti della Nazionale uruguaiana: Edinson Cavani e Luis Suarez. Il primo si è già svincolato dal Paris Saint-Germain, tanto da aver deciso di non prendere parte alla final eight di Champions League a Lisbona con la squadra di Tuchel. Come anticipato da Calciomercato.it, Cavani non andrà al Benfica e in Italia su di lui restano vigili Inter, Juventus, Lazio e Roma. Il secondo ha ricevuto la chiamata del nuovo tecnico Koeman che non ha usato mezzi termini: “Non rientri nei piani del Barcellona“. Si lavora alla risoluzione consensuale. E c’è chi li vuole entrambi.

La clamorosa indiscrezione arriva dal portale iberico ‘El Gol Digital’. Diego Pablo Simeone vuole rivoluzionare l’attacco dell’Atletico Madrid e affidarsi ai ‘vecchietti’ Cavani e Suarez da affiancare al giovane Joao Felix per un tridente eccezionale con cui dare l’assalto alla Liga. Un doppio colpo a costo zero quanto a cartellini, che però comporterebbe un grosso esborso a livello di ingaggi. Ecco perché prima vanno ceduti Morata – per il quale si parla addirittura di un ritorno alla Juve – e Diego Costa, che la stessa fonte dà in partenza con direzione Milan.

