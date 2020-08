Milan, inizia la stagione senza Ibra: tamponi a Milanello

Giornata di test a Milanello per squadra e staff. Inizia così la nuova stagione per il Milan, senza Zlatan Ibrahimovic

E’ cominciata oggi la stagione 2020/2021 del Milan di Stefano Pioli. In mattinata i giocatori e lo staff si sono sottoposti al tampone, come stabilito dal protocollo. Presente anche la dirigenza, con Maldini, Gazidis e Massara. Tra i primi ad arrivare Donnarumma, Theo Hernandez e Calhanoglu.

Assente, come annunciato, Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora trovato l’accordo con la società per il rinnovo di contratto. Da Milanello continua ad esserci ottimismo e si spera che la fumata bianca arrivi nei prossimi giorni.

Lo svedese non è l’unico a non essersi presentato in mattinata a Milanello: alcuni giocatori come Castillejo, Kessie, Bennacer, Calabria e Leao hanno svolto il tampone in maniera privata, venendo dall’estero.

