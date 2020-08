Calciomercato Milan, concorrenza alla Roma: Bouanga nel mirino

Il Milan avrebbe messo nel mirino Denis Bouanga, esterno offensivo franco-gabonese, accostato anche alla Roma

Non solo Wesley Fofana. Il Milan studia nuovi colpi dalla Francia e nel mirino del club rossonero sarebbe finito un altro giocatore del Saint Etienne. Si tratta di Denis Bouanga, esterno offensivo in grado di giocare sia a destra che a sinistra, che ha messo a segno 10 reti nell’ultima stagione in Francia.

Il nazionale gabonese (ma nato in Francia e dunque comunitario) classe 1994 è stato accostato anche alla Roma, ma ora la pista giallorossa sembra essersi raffreddata. Prende quota invece quella rossonera, come sottolineano i francesi di ‘Le 10 Sport’. Il Milan non avrebbe ancora formulato un’offerta ufficiale, ma sarebbe intenzionato a lanciare presto un assalto per il giocatore. Il gabonese è però un oggetto del desiderio di tante squadre: piace ad Everton, Valencia, Real Betis e pure al Rennes, che qualche settimana fa ha proposto al Saint Etienne 12 milioni di euro. Offerta però respinta dai ‘Les Verts’.

