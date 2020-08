Calciomercato Milan, nuove voci sul grande ritorno

Nuove indiscrezioni sul ritorno di Ariedo Braida al Milan

In attesa della risposta di Ibrahimovic, per il Milan torna a circolare la voce riguardante il possibile ritorno di Ariedo Braida. In rossonero dal 1986 al 2013 prima con la carica di direttore generale e poi con quella di direttore sportivo, secondo ‘Sky Sport’ il club targato Elliott punta concretamente a reinserire Braida nel management, anche se al momento non c’è ancora chiarezza sul ruolo che potrebbe eventualmente andare a ricoprire.

