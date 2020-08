Finale Europa League, Siviglia-Inter 3-2: sfuma il sogno nerazzurro

Il Siviglia è la vincitrice dell’Europa League 2019/2020: battuta in finale l’Inter di Antonio Conte per 3-2. Decisivo il gol di Diego Carlos

Finisce la finale di Europa League. L’Inter sfiora soltanto il sogno di conquistare la sua quarta coppa: il Siviglia supera 3-2 i nerazzurri di Conte. Decisivo il gol a 15′ dal termine del difensore brasiliano Diego Carlos, che in rovesciata, complice anche una netta deviazione di Lukaku, supera Handanovic. La partita si era indirizzata sui binari giusti per i nerazzurri con il rigore causato proprio dal brasiliano e trasformato da Lukaku. De Jong ha però prima pareggiato e poi trovato il momentaneo vantaggio per gli spagnoli. Al 35′ però, Godin ha subito riacciuffato la gara trovando il pareggio.

Tante le emozioni del primo tempo, meno nella ripresa. Decisiva è la rovesciata di Diego Carlos al 74′, nata ancora una volta da una punizione calciata da Banega. Il tiro del difensore è deviato da Lukaku alle spalle di Handanovic. Il risultato non cambierà più. Sfuma dunque il sogno vittoria per l’Inter e per l’Italia. Il Parma resta dunque l’ultima italiana a trionfare in Europa League, che si conferma sempre più ‘casa’ degli andalusi. Vincitori in 6 occasioni nelle 6 finali disputate.

TABELLINO SIVIGLIA-INTER 3-2

MARCATORI: Lukaku (I) 5′, de Jong (S) 12′ e 33′, Godin (I) 35′, Diego Carlos (S) 74′

AMMONITI: Diego Carlos, Banega (S); Gagliardini, Barella, Bastoni (I)