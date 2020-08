Calciomercato Napoli, difensore a zero | Può arrivare l’ex Milan!

Sokratis Papastathopoulos potrebbe lasciare l’Arsenal a parametro zero. Su di lui ci sarebbero gli occhi del Napoli di Gennaro Gattuso, suo ex compagno al Milan

Sokratis Papastathopoulos, difensore centrale di proprietà dell’Arsenal, potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione dopo l’esperienza al Milan nella stagione 2009/2010. Proprio in quell’annata, al suo fianco nello spogliatoio c’era Gennaro Gattuso, attualmente alla guida del Napoli che, secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, l’avrebbe contattato telefonicamente per un possibile approdo in maglia azzurra.

Il difensore greco, con un passato anche al Borussia Dortmund, starebbe provando a convincere l’Arsenal a lasciarlo andare a zero, nonostante il suo contratto vada in scadenza nel 2021. Col Napoli, Sokratis andrebbe a percepire un ingaggio più basso rispetto a quello dei Gunners, ma con dei termini più lunghi.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!