Andrea Pirlo avrebbe chiamato personalmente Arturo Vidal per sposare il progetto Juventus. Il centrocampista piace anche all’Inter

Andrea Pirlo è a lavoro insieme alla dirigenza per costruire una nuova Juventus. I bianconeri dovranno essere bravi a piazzare gli esuberi per poi rafforzare la squadra. Serve il giusto mix tra giovani e calciatori esperti in tutti i ruoli.

Attenzione particolare è posta al centrocampo, dove gli unici certi di esserci nella stagione 2020/2021 sono Bentancur e ovviamente il nuovo arrivato Arthur.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

A lasciare la Juventus, dopo Matuidi, dovrebbe essere Khedira ma attenzione anche a Ramsey e Rabiot che non hanno convinto in pieno.

Tra i giovani, il profilo che più piace è Locatelli, che Pirlo conosce molto bene. Tra i giocatori esperti trova conferma in Sudamerica l’idea Arturo Vidal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione UFFICIALE | I dettagli

Juventus, Buffon e Pirlo in azione per Vidal

Il futuro del cileno, con l’arrivo di Koeman, è sempre più in discussione: l’ex numero 21 – secondo quanto raccontato da ‘La Cuarta’ – lo avrebbe contattato personalmente. Pirlo lo considererebbe uno dei giocatori chiave del suo progetto. Anche Gigi Buffon, sottolinea il quotidiano, avrebbe telefonato al suo ex compagno di squadra.

Vidal può davvero lasciare il Barcellona ma sulle sue tracce non c’è solo la Juventus. Conte è da tempo che lo vorrebbe per la sua Inter ma attenzione anche a Psg e Manchester United.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, 77 milioni di euro per il colpo in attacco