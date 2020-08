Barcellona, annuncio dell’ex agente su Neymar e Messi-PSG

Wagner Ribeiro, noto agente che in passato ha lavorato con il fuoriclasse brasiliano, si è espresso sul futuro di Neymar e Messi

Sarà più facile vedere Messi al PSG che Neymar nuovamente al Barcellona. Parola di Wagner Ribeiro, noto procuratore vicino alla stella del club parigino che in passato ha anche lavorato con il giocatore. “Perché Neymar dovrebbe lasciare Parigi? C’è stato un momento in cui è stato triste per gli infortuni, ed era pronto ad andarsene via, al Barcellona o persino al Real Madrid – ha rivelato ai microfoni di ‘Placar’ – Ma non adesso, ora è felice. È contento e penso che rimarrà almeno altri due anni o tre anni al PSG. Per questo confermo che è più facile vedere Messi al Psg che Neymar nuovamente al Barcellona”. Staremo a vedere.

