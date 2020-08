Calciomercato Serie A, occasione Pato

Il brasiliano Alexandre Pato è desideroso di far ritorno in Serie A. L’attaccante è pronto per una nuova avventura, magari nel nostro campionato

Alexandre Pato è pronto per una nuova avventura. L’attaccante brasiliano dopo l’avventura al Milan si è diviso tra Cina e Brasile, ora – come riporta Sky Sport – il desiderio di far ritorno in Italia. Il calciatore il prossimo 2 settembre compirà 31 anni e può ancora dare tanto ad alti livelli, infortuni permettendo.

In Serie A il nome di Pato è stato accostato, le settimane scorse, al Benevento di Pippo Inzaghi. Attenzione però ad altre piste suggestive: il Genoa, ad esempio, ci ha abituato in passato, a colpi del genere così come la Sampdoria del presidente Ferrero.

