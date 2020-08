Calciomercato Fiorentina, c’è il sì di Thiago Silva | Commisso fa sul serio!

Thiago Silva è il nome che serve alla piazza di Firenze per scaldare gli entusiasmi e sperare in un campionato da protagonisti. Super ingaggio per lui

La Fiorentina fa sul serio per Thiago Silva, i tifosi possono sognare. Commisso prepara il colpaccio per rigenerare entusiasmi sopiti e si appresta ad offrire un super ingaggio per un top player come l’ex Milan, anche per contrastare al meglio una possibile incursione del Chelsea.

4 milioni di euro a stagione più bonus, la stessa cifra proposta un anno fa all’altro pezzo da 90 della rosa, Franck Ribéry. E proprio la presenza dell’asso francese potrebbe contribuire a convincere il giocatore del Psg ad accettare le lusinghe della Fiorentina. La strada per un accordo, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sembra sempre più in discesa, tant’è che il giocatore si sarebbe mosso già da tempo per trovare casa nel capoluogo toscano.

Ad ogni modo, nessuna novità concreta sul proprio futuro sarà data prima della finale di Champions League, come dichiarato dallo stesso Thiago Silva a margine della semifinale vinta col Lipsia 3-0.

