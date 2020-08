Pau Lopez non ha convinto alla prima stagione in giallorosso e la Roma è pronta ad ascoltare offerte, monitorando il mercato per eventuali sostituti

In attesa di conoscere il futuro di Pau Lopez, che ha ricevuto sondaggi da Francia (Marsiglia) e Spagna (Valencia, ma solo in prestito), la Roma continua a guardarsi attorno per reperire l’eventuale sostituto del portiere spagnolo. Oltre agli italiani Cragno, Gollini, Meret e Sirigu, nelle ultime ore è emersa anche la candidatura di Esteban Andrada. Il portiere argentino ha di recente manifestato alla dirigenza del Boca Juniors l’intenzione di trasferirsi in Europa, forte di alcune manifestazioni di interesse arrivate anche da Germania, Francia e Spagna. Dopo il rinnovo fino al 2023 firmato a maggio 2019, nel suo contratto è stata inserita una clausola da 25 milioni di dollari. Il 29enne di San Martin è stato proposto ai giallorossi da un agente argentino, ben conosciuto a Trigoria. Partendo da una valutazione di 18 milioni di euro, gli Xeneizes, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, potrebbero accontentarsi anche di 11-13 milioni di euro. Offerta che non è ancora arrivata dalla Capitale italiana.

