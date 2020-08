Calciomercato Milan, altra sfida con l’Atalanta: offerti 20 milioni

Non solo Miranchuk: Milan e Atalanta interessati al talento turco Omur. Dalla Turchia si parla di un’offerta ufficiale del club rossonero

A caccia di nuovi giovani da valorizzare: il prossimo colpo può portare in Turchia. Il Milan starebbe infatti guardando con attenzione al talentuoso Abdulkadir Omur, centrocampista offensivo classe 1999 in forza al Trabzonspor. Il Milan lo starebbe seguendo con grande attenzione e addirittura dalla Turchia parlano di un’offerta ufficiale formulata da parte del club rossonero.

Il portale turco ‘Fotomac’ ha sottolineato come il club rossonero avrebbe offerto al Trabzonspor 20 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita del ragazzo. I 20 milioni verrebbero pagati in due tranche: 10 milioni subito e 10 a novembre. La società turca chiede però 25 milioni di euro. Attenzione però: perché oltre al Milan ci sarebbe anche un altro club di Serie A, ossia l’Atalanta. I nerazzurri sarebbero infatti molto interessati al ragazzo e, come per il russo Miranchuk, sono pronti a dare battaglia ai meneghini.

