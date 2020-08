Calciomercato Lazio, offerto un ex Serie A | I dettagli

Ultime sul calciomercato Lazio: offerto a Tare un difensore esploso in Serie A alcuni anni fa

Lazio a caccia di rinforzi di esperienza, un po’ in tutti i reparti, in vista del ritorno in Champions. Per la difesa spunta il nome di un ex Serie A. Parliamo di Matej Nastasic, 27enne serbo in forza allo Schalke 04 ed esploso anni fa nel massimo campionato italiano con la maglia della Fiorentina. In scadenza nel giugno 2022, stando a ‘Il Messaggero’ il suo nome è stato proposto al Ds biancoceleste Igli Tare.

