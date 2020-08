Calciomercato Cagliari, triplice colpo in Bundesliga per Di Francesco

Il club di Giulini guarda al mercato tedesco: nel mirino ci sarebbero Jacobs del Colonia, Vargas dell’Augsburg e Grifo del Friburgo

Il Cagliari pensa in grande in vista della prossima stagione. Per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Di Francesco e tentare di dare l’assalto alla zona europea, secondo il portale tedesco ‘express.de’, il club sardo starebbe pensando di prendere tre calciatori della Bundesliga tedesca. L’obiettivo primario risponde al nome di Ismail Jacobs, 21enne esterno sinistro teutonico di origini senegalesi che milita nel Colonia e che ha una valutazione di 5 milioni di euro. In alternativa puntati sullo svizzero classe ’98 Ruben Vargas dell’Augsburg e sul Nazionale italiano Vincezo Grifo del Friburgo.

