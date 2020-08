Calciomercato Napoli, doppio assalto ad Allan | Offerta al ribasso

Borussia Dortmund contro Atletico Madrid per il doppio assalto ad Allan; offerta al ribasso al calciomercato Napoli

Cresce l’interesse attorno ad Allan. Dato in uscita dagli azzurri ormai da mesi, il centrocampista brasiliano è stato già accostato a PSG ed Everton, mentre negli ultimi giorni il club più interessato sembra l’Atletico Madrid. Tuttavia, riporta ‘Sky Sport’, anche il Borussia Dortmund sarebbe piombato sul talento del Napoli. I gialloneri non sarebbero dispostia trattare il centrocampista per 40 milioni di euro ma avrebbero intenzione di sborsarne circa 25 milioni più bonus: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Si attende dunque la risposta del presidente De Laurentiis, mai propenso allo sconto per i suoi campioni.

