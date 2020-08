L’avventura di Allan al Napoli sembra ormai al capolinea. Dopo l’interesse di Ancelotti torna in auge l’Atletico Madrid di Simeone

Accostato spesso e volentieri all’Everton di Carlo Ancelotti, il brasiliano Allan è in attesa di conoscere il proprio destino che potrebbe anche essere in Spagna. Stando a quanto viene sottolineato dal quotidiano ‘Marca’ dopo l’eliminazione in Champions contro il Lipsia l’Atletico Madrid starebbe facendo delle valutazioni sul futuro ed anche il mediano azzurro sarebbe finito nel mirino di Simeone vista la possibile partenza di Thomas Partey cercato dall’Arsenal. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Secondo la testata iberica l’Atletico sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro per acquisire le prestazione di Allan che dall’Inghilterra continuano ad associare invece all’Everton.

