Il Barcellona prepara grandi cambiamenti, Koeman è in città e potrebbe essere il nuovo allenatore

Ancora in preda alle aspre critiche per la clamorosa disfatta contro il Bayern Monaco, il Barcellona inizia la sua rivoluzione. Tra i primi cambiamenti c’è quello della guida tecnica: a farne le spese è Setien, con Xavi e Pochettino tra i nomi caldi degli ultimi giorni. Tuttavia, nelle scorse ore in pole sembra balzato Ronald Koeman, attuale Ct della Nazionale olandese che già da tempo sognerebbe di allenare i blaugrana. Il tecnico, questa sera, è stato ripreso mentre atterrava all’aeroporto di Barcellona. Importanti novità potrebbero dunque arrivare già domani: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

