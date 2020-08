Il calciomercato Roma fa i conti con l’interesse spagnolo per Fazio, le ultime sul difensore

Federico Fazio attende novità sul suo futuro. Il difnesore, in scadenza di contratto a giugno 2021, è in uscita dalla Roma e ha già ricevuto qualche sondaggio dall’Argentina. L’idea iniziale sarebbe però proseguire la sua carriera in Europa. Così, come raccolto da ‘Asromalive.it’, Fazio piace al Villarreal, in cerca di esperienza per la retroguardia e interessato anche all’ex Musacchio. L’interessamento nasce da Unai Emery, ufficializzato recentemente alla guida del submarino amarillo. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

