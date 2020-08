Lazio, tra settore giovanile e futuro | Parla Bianchessi

Le ultime news Lazio mettono in evidenza le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi

A ‘LazioPress’ è intervenuto Mauro Bianchessi, direttore del vivaio della Lazio che in carriera ha ‘scoperto’ molti calciatori divenuti poi importanti come Donnarumma e Locatelli. “L’obiettivo del settore giovanile è costruire giocatori per la Serie A – le sue parole – Ognuno ha una maturazione diversa e quindi una tempistica diversa”. Si parla di un suo possibile ‘salto’ al ruolo di direttore sportivo, ipotesi che il diretto interessato – con un passato nel Milan – non respinge: “Ho imparato una cosa in 29 anni di professionismo, mai dire mai il calcio è troppo imprevedibile”. Certo, “è più semplice essere direttore di una prima squadra e rinforzarla di anno in anno che direttore di 28 squadre giovanili e femminili, in cui ogni anno si riparte da zero, gestendo oltre 700 persone”.

