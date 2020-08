Benfica, UFFICIALE: arrivano Vertonghen, Waldschmidt e Everton

Triplo annuncio in casa Benfica, che chiude tre colpi di calciomercato: arrivano Jan Vertonghen, Luca Waldschmidt e il brasiliano Everton.

Pomeriggio di annunci per il Benfica, che ha reso ufficiali ben tre colpi di calciomercato. Le Aquile di Lisbona hanno annunciato l’arrivo di Jan Vertonghen, ex del Tottenham, Luca Waldschmidt (ex Friburgo) e del brasiliano Everton, proveniente dal Gremio. Trovano la conferma definitiva, quindi, le indiscrezioni di Calciomercato.it sull’attaccante brasiliano, seguito anche dal Napoli nei mesi scorsi. I tre nuovi arrivi, come specificato dai lusitani, saranno presentati individualmente nei prossimi giorni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Everton-Benfica: ore decisive | Le ultime di CM.IT