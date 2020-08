Calciomercato Atalanta, accordo col giocatore | Beffate Lazio e Torino

La squadra di Gasperini ha trovato l’intesa con Vojvoda, ballano ancora un paio di milioni con lo Standard Liegi

Dopo l’amara eliminazione in Champions League contro il Psg, l’Atalanta è pronta a voltare pagina e tuffarsi sul mercato. L’obiettivo è quello di non smantellare la rosa a disposizione di Gasperini e l’unico big a partire potrebbe essere Gosens. Per rimpiazzarlo sulla fascia sinistra i bergamaschi starebbero pensando a Mergim Vojvoda, terzino kosovaro con passaporto tedesco classe 1995, sul quale avevano messo gli occhi anche Lazio, Torino e Fiorentina. Ma secondo il quotidiano belga ‘Le Derniere Heure’, i nerazzurri avrebbero giocato d’anticipo e avrebbero già strappato il sì del calciatore. Resta da trovare l’accordo con lo Standard Liegi che non vuole scendere sotto i 6 milioni di euro per il suo cartellino a fronte dei 4 milioni offerti dagli orobici.

