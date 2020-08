Betis, UFFICIALE: due positivi, il comunicato

Ancora positivi nel calcio spagnolo: questa volta è il Betis a dove fare i conti con due positivi al coronavirus, il comunicato ufficiale

Il calcio spagnolo continua a fare i conti con il coronavirus. Altri due positivi, questa volta al Betis. Il club di Siviglia ha pubblicato un comunicato in cui si spiega che sono stati rivelati due casi positivi nel gruppo che è a Marbella per iniziare la prima fase della preparazione. Come si legge nella nota “i test sono stati effettuati giovedì, quando la squadra aveva svolto soltanto allenamento individuali rispettando tutte le misure di prevenzione stabilite nei protocolli della Liga e delle autorità sanitarie”.

I due positivi sono asintomatici e in buona salute: “Una volta conosciuti i risultati oggi, il club ha adottato misure per isolare tutti i membri della spedizione e nelle prossime ore verranno effettuati nuovi test PCR”.

Al di là dei due positivi al Betis, sempre oggi il Barcellona ha ufficializzato la positività di Umtiti, dopo quella di Todibo. Entrambi non erano nel gruppo volato a Lisbona per la finale eight di Champions.